Eficiência no board do BFA

Natacha Sofia da Silva Barradas expressa eficiência no board do Banco de Fomento Angola (BFA), onde há (sensivelmente) dois anos exerce o cargo de administradora Executiva, tendo como pelouros as Direcções de Compliance; Controlo cambial; Gestão de risco, Jurídica; Auditoria e Inspeção. Profissional comprometida e com elevado sentido de responsabilidade.

Jurista de formação, a carreira no sistema financeiro inicia na Nossa Seguros, S.A; mas a ‘experiência’ duraria (apenas) um ano (2004-2005), pois interrompe o ciclo profissional (ainda em fase embrionária) para dar continuidade aos estudos, resultando na obtenção de duas pós-graduações (Direito das Sociedades Comerciais e Direito do Comercio Internacional), a primeira na Universidade de Lisboa (Portugal) e a segunda na Universidade Agostinho Neto (Angola).

Natacha Barradas ‘aquilata’ o currículo académico com Master em Business Law (Direito Comercial) pela Universidade Católica Portuguesa (2007-2009).

É a ‘cereja no topo do bolo’ (diga-se), porque a frequência do master ocorre numa altura em que está vinculada ao Banco Português de Investimento (BPI), um accionista (considerado) estratégico do BFA.

Ainda em 2009, abandona o sector financeiro para se dedicar (exclusivamente) à advocacia, tendo representado a Sociedade de Advogados FBL.

Após 2 anos e 4 meses (Julho de 2009 – Outubro de 2011), volta à banca para chefiar a Direcção Jurídica do Standard Bank Angola (Head of Legal), mas fica por (apenas) um ano e 10 meses (Outubro de 2011 - Julho de 2013).

Em Maio de 2013, Natacha Barradas é designada Directora do Gabinete Jurídico (Head of Legal) do Ministério das Finanças.

Face ao acumular de experiência jurídico-financeiro, foi designada assessora jurídica do (legal advisor) do ministro das Finanças de 2017 a 2020.

Também consta do currículo a passagem pelo Fundo Soberano, onde foi vogal do Conselho Fiscal.

Natacha Barradas é sócia da LEAD Advogados (2017), tendo ainda passado pela MLGTS – Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e FBL - Faria De Bastos e Lopes Advogados Associados.