“Eficácia das golden share depende muito do factor de atractividade do mercado” A privatização de património público de carácter estratégico só deve ser implementada em último caso, uma vez que a eficácia das “golden share” depende muito do factor de atractividade do mercado, sendo que, para isso, o Estado deve estabelecer privilégios fiscais adicionais para atrair o parceiro, afirmou Dalva Ringote, especialista em Finanças Públicas, em declarações ao Jornal de Angola.