EFG prevê que crescimento económico global continue em 2022 e que inflação seja temporária

O EFG Bank publicou o Market Outlook, reflectindo já os mais recentes movimentos do Banco Central Europeu (BCE) e do banco central do Reino Unido.

“Esperamos que o crescimento global permaneça forte em 2022, em torno de 4,5% nas economias avançadas e 5% nas economias em desenvolvimento e emergentes. O crescimento ficará acima dos níveis pré-Covid, mas enfraquecerá em 2023”, defendem os economistas do banco suíço vocacionado para o private banking e que em Portugal é liderado por Bernardo Meyrelles.

O Bank of England (BoE) anunciou, nesta quinta-feira, aumento da taxa básica de juros em 15 pontos-base, de 0,10% a 0,25%, com objectivo de conter a recente escalada da inflação no Reino Unido.

As decisões monetárias dos maiores bancos centrais do mundo foram conhecidas esta semana. Em Inglaterra, o BoE elevou a taxa básica de juros, contrariando expectativa da maior parte do mercado. Já o Banco Central Europeu (BCE) decidiu pela manutenção dos juros, como também, na quarta-feira, fez o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que acelerou o ritmo do tapering.

O EFG Bank defende que a pandemia do coronavírus continuará a influenciar as economias, os mercados e as acções dos bancos centrais no ano que se inicia. De acordo com os especialistas em investimento e economistas do EFG, a forte e sincronizada recuperação económica global continuará em 2022, impulsionada em parte pela recuperação do consumo na sequência de vários bloqueios.

A inflação será a principal preocupação dos bancos centrais na definição de política monetária no próximo ano, diz o EFG.

Os economistas do banco com sede em Zurique esperam que a alta inflação seja um fenómeno transitório, dando assim razão à perspectiva do BCE.