Economistas divergem quanto a existência de verbas para suportar aumento salarial

Economistas ouvidos pelo Mercado divergem quanto à existência de verbas para suportar o aumento de 50% do salário mínimo nacional, em reacção à proposta aprovada recentemente pelo Executivo em Conselho de Ministros.

A opinião dos economistas surge dias depois de a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, garantir que há recursos financeiros assegurados e reservados para avançar com a implementação da proposta.

O economista e director do Centro de Investigação Económica da universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho diz que “nem o Estado, nem as empresas” têm recursos suficientes para aumentar os salários.

“O que vai acontecer? Vão aprovar outro OGE? Vão alterar discricionariamente a Lei do OGE, transformando a distribuição da despesa em algo que não foi aprovado? Onde está a disciplina orçamental? Foi de férias e regressa depois das eleições?”, Questiona o economista.

Segundo Heitor Carvalho, um excedente da receita não autoriza o Governo a alterar a execução da despesa nem a sua distribuição percentual.

Por seu lado, o economista Wilson Chimoco converge com o pensamento de Heitor Carvalho: “o País não tem condições, se as tivesse, não teria o OGE com necessidades de financiamento colossais”, afirma.

Por seu turno, o economista Eduardo Manuel discorda e diz que o País tem recursos para fazer face aos aumentos salariais, mas alerta que é necessário ter atenção ao sector privado, para assegurar o aumento salarial de todos os sectores da economia.

“Aumentar apenas o salário do sector público não é saudável para o crescimento económico em ambientes de crise. Deverá ser assegurada a liquidez do sector privado, através do aumento do crédito ao investimento e do reforço de tesouraria”, sustentou.

Eduardo Manuel acrescenta que o aumento do investimento no sector privado vai contribuir para a melhoria da “saúde financeira” das empresas, que por sua vez, irá ajudar a aumentar o consumo de bens e serviços e reforçar as receitas do Estado pela via dos impostos e de outras receitas.

Aumento do salário não cobre inflação

Por outro lado, os economistas convergem na ideia que o aumento de 50% do salário mínimo nacional é uma medida necessária, mas insuficiente para recuperar o poder de compra que as famílias perderam por causa da inflação.

Para o economista Wilson Chimoco, a medida não vai repor o poder de compra dos trabalhadores porque o aumento está abaixo da aceleração dos preços registados nos últimos três anos.

O economista disse que o salário mínimo nacional é “apenas” decorativo e não consegue cumprir com a função social de garantir o mínimo de dignidade de quem depende do salário.

Wilson Chimoco sugere que o salário mínimo deve ser acompanhado com melhorias nos serviços básicos de saúde, educação, acesso aos transportes públicos, água e à energia eléctrica porque estes custos fazem do salário mínimo em Angola, uma mera “cosmética”.

O economista vai mais longe e considera a medida do Executivo como sendo uma política eleitoralista do que de natureza estritamente económica ou social.

Já o também economista Eduardo Manuel diz que é necessário garantir que todos os sectores da economia estejam preparados para proceder ao aumento salarial desejado para que a economia cresça e se desenvolva de forma saudável.

“Além disso, a actual política cambial deverá assegurar taxas de câmbios mais acessíveis para a importação dos bens e serviços, a fim de estes serem mais acessíveis aos consumidores”, acrescentou.

Eduardo Manuel defende também que a proposta do Executivo deve ser acompanhada de medidas complementares que promovam o aumento da liquidez das empresas, para que possam proceder não só ao ajustamento salarial dos seus colaboradores, mas também desenvolver o negócio, a fim de aumentar as receitas, para “sustentar” actuais e futuros aumentos salariais.

Já Heitor Carvalho considera que a única forma de recuperar a perda de poder de compra seria indexar os salários à inflação.

O último reajuste salarial no País decorreu em Janeiro de 2019. Agora, com a nova proposta o salário mínimo nacional passa de 21 454 kz para 32 181,15 kz nos trabalhadores do sector da agricultura; para os transportes, serviços e indústria transformadora de 26 817,6 kz para 40 226 kz e no comércio e indústria de 32 181,2 kz para 48 271 kz.

De acordo com Heitor Carvalho, desde o último aumento a inflação acumulada segundo o Instituto Nacional Estatística (INE), foi de sensivelmente 86%; de acordo com a nossa observação nos mercados dos produtos de grande consumo, os preços de hoje estão cerca de 150% mais caros do que os de Dezembro de 2018. O que custava 100 Kz em Dezembro de 2018, custa hoje 250, não 186 Kz como diz o INE.

“Portanto, o poder de compra foi quase reposto para a remuneração mais baixa da função pública e parcialmente para todas as restantes, públicas e privadas na perspectiva da inflação do INE ou foi apenas muito parcialmente reposto para todas as categorias na nossa perspectiva da inflação”.

Riscos do aumento salarial

Os especialistas ouvidos pelo Mercado concordam que o aumento salarial poderá gerar mais desemprego no País, tendo em conta os vários choques que a economia nacional enfrenta desde a queda do preço do barril de petróleo até a situação da pandemia da COVID-19 que contribuiu para a incerteza dos empresários.

“Deverá ocorrer algum terramoto nas empresas, muitas decisões estratégicas sobre os modelos de negócios terão de ser tomadas, mas não cremos que, pelo menos a curto prazo, tenhamos como resultado outra coisa que não seja uma redução do emprego formal e da produção”, disse o director do CINVESTEC.

Já Wilson Chimoco não acredita que as empresas do sector da agricultura, comércio, segurança privada que pagam abaixo ou perto dos novos salários mínimos tenham tido aumento nos níveis de facturação que lhes permitam fazer grandes ajustamentos.

Eduardo Manuel acrescentou que o aumento salarial poderá causar inflação, caso não seja acompanhado de medidas de fiscalização dos preços dos bens e serviços, promoção da estabilidade cambial e do aumento do crédito às empresas a fim de aumentar a oferta e reduzir os preços desses bens e serviços.

“Poderá também levar à falência de muitas empresas que estão em situação financeira difícil, devido à actual conjuntura económica que atravessamos”, alertou.

O que os Sindicatos dizem sobre o aumento salarial

A Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA), a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos-Confederação Sindical (UNTA-CS) e a Força Sindical defendem que o salário mínimo deve ser aquele que está próximo daquilo que é o custo da cesta básica e a média da cesta básica alimentar não está abaixo de 100 mil kz.

Por esta razão e por não terem sido consultados pelas autoridades para apresentar o seu parecer, o movimento sindical recusa- se recusa em aceitar o valor que foi anunciado pelo Executivo aprovado em Conselho de Ministros. O movimento sindical para além de considerar a decisão unilateral diz que o valor aprovado pelo Governo não corresponde à perda do poder de compra que foi se verificando ao longo dos anos.

“Como não fomos ouvidos, acabámos de elaborar e daremos entrada do protesto junto da Presidente da República para, num prazo razoável, o PR e o Executivo se pronunciarem a propósito, este é a nossa posição”, afirmou o secretário-geral da CGSILA, Francisco Jacinto.