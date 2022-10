Economistas apontam para fim da era de altas taxas de crescimento da China

A era de acelerado crescimento económico da China está a terminar, prevêem analistas, à medida que baixas taxas de produtividade coincidem com o envelhecimento da população e a estratégia de zero caso' de COVID-19, noticiou o Jornal de Negócio.



"A China enfrenta um conjunto de desafios sérios que, na nossa opinião, significam a entrada numa fase de crescimento significativamente mais lenta", lê-se num relatório do BlackRock Investment Institute, grupo de reflexão ('think tank') sob alçada da multinacional Blackrock, o maior gestor de activos do mundo.



O relatório, elaborado pelos economistas Alex Brazier e Serena Jiang, aponta que o foco nos "altos e baixos" da actividade económica da China, suscitados pelas medidas de prevenção epidémica, no âmbito da política de 'zero casos' de COVID-19, distrai de outros problemas estruturais que vão pesar "significativamente" no crescimento chinês, ao longo dos próximos anos.