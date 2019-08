Economist Intelligence diz que inflação abaixo de um dígito em Angola só em 2023

As estimativas da consultora britânica Economist Intelligence Unit apontam que a taxa de inflação de Angola para 2019 irá fixar-se nos 24,1%, ao contrário dos 17,4% estimados pelo Executivo no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022.

As previsões do comportamento do nível geral de preços da consultora Economist Intelligence apontam para uma taxa de inflação de 18,3% em 2020, 19,1% em 2021 e 14,3% em 2022.

As previsões do Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola (PDN) 2018-2022 apontam para uma taxa de inflação de 13,4% em 2020, 9,1% em 2021 e 6,4% em 2022.

Enquanto que a consultora britânica prevê uma variação média da taxa de inflação em torno dos 17% nos próximos três anos, o Governo angolano prevê uma variação em torno dos 13%. Ou seja, o Executivo estima uma taxa de inflação abaixo de um dígito até 2021 quando para a Economist Intelligence Unit só em 2023, um ano depois do estimado pelo Governo, é que Angola poderá registar uma inflação abaixo de dois dígitos.