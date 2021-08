Economia volta a cair este ano, diz Standard & Poor's

A agência de notação financeira Standard & Poor's considera que Angola deverá manter-se novamente em recessão este ano, e regressa ao crescimento apenas em 2022, salientando a queda na produção petrolífera e a lentidão na vacinação.

"A perspectiva económica para os próximos 12 meses é ensombrada pelo declínio na produção de petróleo, bem como pela lentidão no processo de vacinação contra a COVID-19, com menos de 3% da população com pelo menos uma dose de qualquer vacina", dizem os analistas da S&P na nota que acompanha a decisão de manter o rating em CCC+, no princípio deste mês.

Na análise, a S&P diz esperar "uma ligeira contracção de 0,2% do PIB este ano, no seguimento de uma queda de 5,1%" no ano passado, que foi o quinto ano consecutivo de crescimento negativo, e espera que em 2022 Angola regresse ao crescimento, registando uma expansão económica de 2%, que sobe para 2,5% e 2,8% nos dois anos seguintes.

Para a S&P, o crescimento económico positivo será, no entanto, insuficiente para chegar a todos os cidadãos, já que o crescimento da população será maior que o da economia.

"Em parte devido aos efeitos da taxa de câmbio e ao crescimento rápido da população, estimamos que o PIB per capita declinou de 2.600 em 2019 para cerca de 1.800 USD em 2020, e ficará abaixo dos níveis de 2019 nos próximos quatro anos", escrevem os analistas.