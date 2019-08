Economia recupera crescimento estimado em 0,3% até ao final do ano

“Na nossa perspectiva (Angola Economic Outlook de Julho) vemos uma recuperação gradual da economia em 2019 na ordem de 0,3%, em linha com o que está no OGE 2019 revisto e prossegue a recuperação nos anos seguintes”, diz o representante residente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Max Alier, que falava sobre perspectivas económicas de Angola, desafios e oportunidades, durante o Fórum – Competitividade e Inovação, realizado esta semana, pela consultora PROA.

Max Alier lembra que Angola vive épocas de muitos desafios e alguns não são de hoje. Mas, atrás de desafios há oportunidades, com tantas coisas que estão por ser feitas. Sendo neste quadro em que se deve trabalhar, que é olhar para os sectores que tem imenso potencial mas que ainda não foram desenvolvidos. “Se o governo levar para a frente medidas certas, mantendo a estabilidade macroeconómica e financeira, bem como fazer reformas estruturais para facilitar os negócios, acho que as oportunidades de crescimento de todo passivo serão importantes”, referiu o especialista.

