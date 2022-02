Economia real recebe 790,4 mil milhões Kz

O crédito concedido ao sector real da economia a favor da produção nacional corresponde ao total de 790,49 mil milhões Kz.

De acordo com o Banco Nacional de Angola (BNA), em Janeiro de 2022 foram desembolsados um total de 29 novos créditos ao sector real da economia, no âmbito do Aviso nº10/2020, de 3 de Abril, perfazendo um total de 487 créditos concedidos, dos quais 403 com desembolsos efectivos.

O montante desembolsado pelos bancos comerciais, até ao período em referência, totalizou 516,28 mil milhões Kz, representando um acréscimo de 43,66 mil milhões Kz (9,24%) face a Dezembro de 2021.

Conforme o relatório do banco central, desde a entrada em vigor do Aviso nº 10/2020, de 3 de Abril, até Janeiro de 2022, foram criados um total de 30 377 novos postos de trabalho, com realce à “indústria de bebidas”, “indústria alimentar” e “agricultura”, responsáveis por 23 705 (56,36%) dos novos postos de trabalho.

Quanto ao montante desembolsado por dimensão de empresa destaca-se as grandes empresas com 253,06 mil milhões Kz (49,62%), seguida das médias empresas com 228,34 mil milhões Kz (44,78%) e das micro e pequenas empresas com 15,14 mil milhões (2,97%) e 13,41 mil milhões (2,63).