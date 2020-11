Economia portuguesa recupera 13,3% no terceiro trimestre

Reabertura progressiva da actividade económica impulsionou a recuperação no terceiro trimestre, com uma menor contracção do consumo privado, que ajudou a reduzir o impacto negativo da procura interna, enquanto as exportações de bens começaram a recuperar.

Depois da forte contracção registada no segundo trimestre, a economia portuguesa recuperou entre Julho e Setembro, devido a uma menor quebra do consumo privado e a uma recuperação das exportações. No entanto, o PIB continua abaixo do alcançado em igual período do ano passado.

Os primeiros dados já tinham sido adiantados numa estimativa rápida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que esta sexta-feira reviu em uma décima a fotografia sobre a recuperação da economia portuguesa no terceiro trimestre. Segundo o organismo de estatística nacional o PIB recuperou 13,3% no terceiro trimestre face ao trimestre anterior, embora tenha contraído 5,7% em termos homólogos.

Na primeira estimativa, divulgada a 30 de Outubro, o INE apontava para uma quebra do PIB de 5,8% em termos homólogos no terceiro trimestre, enquanto na comparação face ao trimestre anterior – quando tinha tombado 13,9% – estimava uma recuperação de 13,2%. A revisão em alta de 0,1 pp face à primeira estimativa rápida, resultou da “integração de informação primária adicional”, nomeadamente relativa ao comércio internacional de bens e serviços e ao comércio internacional de bens e serviços “e, em menor grau, aos indicadores de curto prazo relativos a setembro”.

A explicar a redução menos intensa do PIB no terceiro trimestre está a reabertura progressiva da actividade económica, depois das medidas de contenção da pandemia, que tiveram um forte impacto económico nos primeiros dois meses do segundo trimestre.

A recuperação de 13,3% em cadeia foi reflexo de um “contributo positivo bastante significativo” da procura interna (10,6 pp), “após o contributo negativo de magnitude semelhante (-10,9 pp) observado no trimestre anterior”. As exportações deram um contributo bastante positivo face ao trimestre anterior, disparando para 38,8% em volume, enquanto entre abril e junho tinham tombado 37%. Já as importações cresceram 26,1% em cadeia, o que compara com o recuo de 29,2% no trimestre anterior. Desta forma, a procura externa líquida registou um contributo positivo de 2,7 pp (-3,0 pp no segundo trimestre).

Na comparação homóloga do PIB, o contributo da procura interna “recuperou de forma expressiva”, passando de -11,8 pp para -4,1 pp no terceiro trimestre, “devido sobretudo ao comportamento do consumo privado que registou uma diminuição homóloga significativamente menos intensa que a observada no trimestre anterior”, explica o INE, no relatório publicado esta sexta-feira.

No terceiro trimestre, também o investimento apresentou uma diminuição homóloga menos intensa que no trimestre anterior, enquanto o consumo público registou um crescimento, após a diminuição verificada entre Abril e Junho.

Já a procura externa líquida, no terceiro trimestre, registou um contributo de -1,5 pp para a variação homóloga do PIB (-4,6 pp no segundo trimestre) registando-se uma recuperação mais significativa das exportações de bens e serviços, que passou de uma quebra de 39,4% para uma diminuição de 15,2%, do que nas importações de bens e serviços (de -29,2% para -11,6%), “devido em grande medida à evolução das exportações de bens, uma vez que as de serviços mantiveram reduções expressivas”.