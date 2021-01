Economia nacional afundou 5,8% terceiro trimestre de 2020 mas recupera 2,7% face ao segundo trimestre

A economia angolana afundou 5,8% III trimestre de 2020, face ao mesmo período de 2019, mas cresceu 2,7% em comparação ao II do mesmo ano, de acordo com os dados das Contas Nacionais Trimestrais (CNT) divulgados hoje pela directora geral do Instituto Nacional de Estatística (INE), Chaney John, durante o Briefing com os jornalistas.

Chaney John justiça o resultado se deve as “medidas de alívio” que foram tomadas pelo Governo durante a pandemia da COVID-19.

As actividade que mais contribuíram positivamente esse crescimento foram o comércio com 1,6%, serviços imobiliários e aluguer com 0,7%, a indústria transformadora com 0,5%, outros serviços com 0,3% e agro-pecuária com 0,2%.

Em contrapartida, as actividade que contribuíram negativamente foram a construção com (-1,3%), a extracção e refinação de petróleo com (-0,8%), extracção de diamante com (-0,2%), a pesca com (-0, 2%) e telecomunicações com (-0,1%).

O INE justifica a queda da actividade piscatória com a baixa da captura do pescado que se verificou no terceiro trimestre do ano passado. Relativamente ao sector petrolífero, a queda deve-se a redução da quantidade de produção de barris por dia, o mesmo ocorreu no sector dos diamantes.