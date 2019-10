Economia e Brexit condicionam o sentimento dos mercados

Depois de uma sessão de terça-feira onde o optimismo dominou, devido aos bons resultados apresentados por algumas das maiores empresas do sector bancário norte-americano, ontem o cenário foi bem diferente, apesar do Bank of America ter continuado a dar boa conta do sector ao bater as perspectivas dos lucros, com mais receitas derivadas de consultoria e da expansão do crédito, o que valeu uma valorização de 1,48% aos títulos do gigante financeiro, bem melhor que as quedas verificadas nos principais índices, que variaram entre os -0.08% no Dow Jones e os -0.3% no Nasdaq.

Contudo, a economia norte-americana já não é o que era, pelo menos já não está tão robusta e estável como há um ano, e a contracção das vendas a retalho foram o último dos alertas vindos dos dados económicos que têm nos últimos meses, de forma avulsa é certo, dado algumas razões aos investidores para ter cautela na hora de dar mais um passo em direcção a novos máximos históricos, daí que não seja de estranhar a lateralização do S&P500 que teve inicio em Maio deste ano. Nos sectores do principal índice mundial apenas as energéticas registaram uma variação digna de destaque, com uma perda de -1.49%, curiosamente em contra ciclo com o desempenho do WTI crude, que valorizou 1% para os $53.32 por onça.

No mercado cambial e contrariamente ao verificado no dia anterior, ontem foi uma sessão deveras interessante, com o U.S dólar a ceder -0.2% contra um cabaz de outras moedas principais, o que ajudou o Euro a valorizar 0,4% para os $1.1075, contudo a estrela foi a Libra inglesa, com um ganho de 0,3% e com emoção no seu trajecto até aos $1.2826. Para os próximos dois dias é de esperar que a lateralização continue, até porque não se esperam grandes alterações ao panorama noticioso, tanto da época de resultados, como dos outros tópicos principais, como a guerra comercial.