Economia dos EUA com problemas no início do mês mas com consumo positivo

O inquérito da Reserva Federal (Fed) indicou que a economia dos EUA enfrentou vários problemas no início deste mês, fruto das rupturas nas cadeias de abastecimento e escassez de trabalhadores devido à incerteza sobre a variante delta do novo coronavirus.

Mas, no seu levantamento mais recente sobre as condições económicas no país, a Fed informou que a maioria das 12 regiões viu a despesa de consumo, a principal força da economia, manter-se positiva.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o relatório aponta disparidades sectoriais, como, por exemplo, as vendas de automóveis a baixarem, devido às dificuldades na produção com a obtenção de componentes críticos, como os semicondutores, enquanto a indústria cresceu, moderada ou robustamente, conforme as regiões da Fed.

“A perspectiva para a actividade económica no médio prazo, em geral, permanece positiva, mas algumas regiões apontam mais incerteza e mais optimismo cauteloso do que nos meses anteriores”, salientou-se no texto do relatório, conhecido como Beige book [o Livro Bege].

O documento é baseado em inquéritos com o meio empresarial pelos 12 bancos regionais da Fed e vai servir de base da discussão da próxima reunião dos dirigentes da instituição, sobre política monetária, entre 02 e 03 de Novembro.