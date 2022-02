Economia do Reino Unido tem o melhor crescimento anual desde a Segunda Guerra Mundial em 2021

A economia do Reino Unido cresceu no ritmo mais rápido desde a Segunda Guerra Mundial no ano passado, depois de sofrer um impacto mais leve do que o esperado em Dezembro, noticiou a Bloomberg esta manhã.

O crescimento de 7,5% foi o maior desde 1941 e fez com que a economia da Grã-Bretanha regista-se um desenvolvimento mais rápido em 2021. O produto interno bruto caiu 0,2% em Dezembro, à medida que a propagação da variante omicron manteve os consumidores em casa.

Os números serão recebidos pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que enfrenta uma crise de custo de vida e pedidos de renúncia por supostos partidos que quebraram as regras quando o país estava em confinamento. Eles também manterão o Banco da Inglaterra focado nos esforços para conter a inflação crescente, com mais aumentos nas taxas de juros prováveis ​​nos próximos meses.

Melhor desde 1941

O Reino Unido teve seu crescimento mais forte depois de 80 anos, com o levantamento das restrições da COVID-19.

Depois de sofrer uma recessão pandêmica mais profunda do que seus principais pares, contraindo 9,4% em 2020, o Reino Unido teve uma recuperação mais forte, auxiliada por biliões de libras uma ajuda do governo para apoiar empregos e empresas durante a crise. A economia está prevista para superar outras nações do Grupo dos Sete mais uma vez este ano.

Graças ao “nosso pacote de apoio e a tomar as decisões certas no momento certo, a economia tem sido notavelmente resiliente”, disse o Chanceler do Tesouro Rishi Sunak.

No entanto, a Grã-Bretanha ainda precisa retornar aos níveis de produção pré-pandemia trimestralmente, um marco já superado pelos EUA e pela França.

A queda do PIB em Dezembro deveu-se inteiramente a uma contracção de 0,5% no sector de serviços, onde os locais de hospedagem foram atingidos por cancelamentos em massa no período que antecedeu o Natal e os varejistas viram um colapso no tráfego, depois que o governo impôs restrições para conter a propagação de omícron.