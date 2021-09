Economia do Canadá registra contracção surpreendente no segundo trimestre em meio a campanha eleitoral

A economia canadense encolheu 1,1% no segundo trimestre em uma base anualizada, disse o Statistics Canada, muito abaixo das expectativas dos analistas de um ganho de 2,5%. Foi a primeira contracção trimestral desde o segundo trimestre de 2020.

De acordo com Wall Street Journal, a economia encolheu inesperadamente no segundo trimestre, enquanto uma provável contracção em Julho deixará a actividade económica cerca de 2% abaixo dos níveis pré-pandémicos, mostraram dados na terça-feira, com os péssimos resultados caindo durante a campanha eleitoral.

Provavelmente, a economia contraiu 0,4% em Julho, disse o Statscan em uma estimativa preliminar, após um ganho de 0,7% em Junho, em linha com as expectativas dos analistas.

“Parece que a economia canadense não estava tão forte quanto acreditávamos”, disse Royce Mendes, economista sénior da CIBC Capital Markets. “E com a quarta onda agora aparentemente aqui, a economia enfrenta outra tempestade para navegar.”

O Canadá está actualmente lutando contra uma quarta onda crescente de infecções por COVID-19, principalmente entre os não vacinados. Os Estados Unidos adicionaram o Canadá à sua lista de recomendações “não viaje” na terça-feira devido à pandemia em andamento.

Os canadenses devem ir às urnas em 20 de Setembro, com o primeiro-ministro liberal Justin Trudeau actualmente atrás de seu principal rival, o líder conservador Erin O’Toole, em pesquisas de opinião.

Statscan disse que a queda do segundo trimestre foi impulsionada principalmente por quedas nas actividades de revenda de residências e exportações. O investimento em habitação cresceu durante a pandemia, muito acima da média de cinco anos nos quatro trimestres anteriores.

A contracção trimestral ficou muito abaixo da previsão de Julho do Banco do Canadá de um ganho de 2,0% em uma base anualizada, embora os analistas duvidassem se isso afectaria uma redução esperada do programa de compra de títulos no final deste ano.