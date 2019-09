O aumento do valor do PIB ficou a dever-se em primeiro lugar ao sector terciário que cresceu 3,5%, com maior destaque para os ramos de transportes, armazenagem, actividades auxiliares dos transportes, informação e comunicações.

Segundo Macauhub, o sector secundário surge em segundo lugar com um crescimento de 2,1%, destacando-se as contribuições da indústria transformadora com 3,7%, seguida da construção civil com cerca de 3,0%.