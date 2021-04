Economia da zona euro encolhe 1,8% no primeiro trimestre. Portugal é o país com a maior quebra

A economia da zona euro caiu 1,8% em termos homólogos no primeiro trimestre do ano. Os dados do Eurostat publicados esta sexta-feira colocam Portugal como o país com a maior quebra nos primeiros três meses do ano face a igual período do ano passado, entre os dez que já reportaram dados.

Espanha é o segundo país com a maior quebra homóloga de crescimento no primeiro trimestre (-4,3%), seguido pela Alemanha (-3%). Em sentido inverso, França foi o país com a maior expansão (1,5%), seguido pela Lituânia (1%), os dois únicos países com taxas de crescimento positivas.

De acordo com o organismo de estatística europeia, o PIB dos países da moeda única caiu 0,6% face ao último trimestre do ano passado.

Considerando a média dos 27 países da União Europeia, o crescimento da economia registou uma quebra de 1,7% no primeiro trimestre, em termos homólogos, enquanto em cadeia o PIB contraiu 0,4% face aos últimos três meses do ano passado.

“Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis para o primeiro trimestre de 2021, Portugal (-3,3%) registou a maior redução em relação ao trimestre anterior, seguido pela Letónia (-2,6%) e Alemanha (-1,7%), enquanto a Lituânia (+1,8%) e a Suécia (+1,1%) registaram os maiores acréscimos”, salienta o Eurostat.

Ainda nem todos os países reportaram os dados da evolução da economia no primeiro trimestre, pelo que a 18 de maio, o Eurostat irá publicar uma fotografia mais nítida do crescimento do PIB na zona euro e na União Europeia.