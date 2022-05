Economia da Ucrânia pode encolher 30% este ano

A economia ucraniana poderá vir a enfrentar uma contracção de 30% este ano devido à guerra no país, apontam as estimativas mais recentes do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD).

“Actualmente, a guerra que está a acontecer nos territórios que produzem 60% do PIB ucraniano”, apontam estes dados. Além disso, cerca de 30% das empresas pararam a produção e o consumo de electricidade no país está 60% abaixo dos níveis pré-guerra, indica este relatório.

De acordo com estas projecções, caso o conflito chegue a um ponto de cessar-fogo ao longo dos próximos meses, a economia da Ucrânia poderá recuperar no próximo ano. Nesse cenário, a economia da Ucrânia poderá recuperar 23% em 2023.

Os mesmos dados revelam que a economia russa deverá contrair 10% este ano e estagnar no próximo. O banco projecta que a recessão na Rússia poderá ser mais profunda caso a Europa venha mesmo a conseguir reduzir as importações de petróleo e gás natural com origem na Rússia.