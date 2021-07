Economia da China cresce 7,9% no segundo trimestre

O crescimento da economia chinesa, no segundo trimestre do ano, fixou-se em 7,9%, em termos homólogos, ilustrando a estabilização da actividade na segunda maior economia do mundo no período pós-pandemia.

O crescimento caiu, em relação ao ritmo de 18,3% do trimestre anterior, um número sonante, já que a comparação homóloga remete ao início da pandemia, quando o país asiático encerrou fábricas, lojas e escritórios, para combater o novo coronavírus.

O crescimento no trimestre entre Abril e Junho, em relação aos três meses anteriores, fixou-se em 1,3%, reflectindo um retorno à normalidade para a actividade fabril e índices de consumo.

"No geral, a economia da China parece estar no caminho da recuperação", disse Chaoping Zhu, do departamento de gestão de activos do banco de investimento JP Morgan, num relatório.

Os dados mais recentes sugerem que a economia "já atingiu o pico e está a retomar a sua taxa média de crescimento de longo prazo", frisou.

No entanto, as perspectivas económicas da China são obscurecidas por uma prolongada guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, não retrocedeu ainda nas taxas alfandegárias punitivas e sanções impostas a firmas tecnológicas do país asiático impostas pelo antecessor, Donald Trump.

O sector manufatureiro, vendas de automóveis e gastos do consumidor recuperaram já para níveis acima dos anteriores à pandemia.

Os exportadores beneficiaram com a reabertura relativamente precoce do país, enquanto os concorrentes estrangeiros da China enfrentavam medidas de confinamento.

O Fundo Monetário Internacional e os analistas do sector privado esperam um crescimento económico de cerca de 8% este ano, mas dizem que deve cair no próximo ano.

Pequim está a encetar uma transição no modelo económico do país, visando uma maior preponderância do sector dos serviços e do consumo, em detrimento das exportações e construção de obras públicas.

A economia da China encolheu 6,8%, no primeiro trimestre do ano passado, o pior desempenho desde pelo menos meados da década de 1960.

A actividade começou a recuperar no segundo trimestre, quando a economia cresceu 3,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior.