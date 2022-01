Economia cresceu 0,8% no terceiro trimestre de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 0,8% no terceiro trimestre de 2021, interrompendo nove trimestres de quedas sucessivas, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a Folha de Informação Rápida referente às Contas Nacionais do III trimestre de 2021, o PIB cresceu 0,5% entre o II e o III trimestre de 2021, considerando o ajustamento sazonal, e 0,8% em termos homólogos.

O comércio foi a actividade que mais influenciou esta variação. O Valor Acrescentado Bruto do Comércio teve um crescimento em torno de 18,4% no III trimestre de 2021 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo positivamente com 3,52 pontos percentuais, para a variação total do PIB, o que, segundo o INE se justifica com os aumentos significativos na produção agrícola, pesca, bens manufacturados e importados.

Seguiu-se o transporte, que contribuiu positivamente com 1,0 ponto percentual, na variação total do PIB, devido ao “crescimento exponencial no subsector aéreo, fruto de aumento de frequências de voos, consubstanciado ao alívio parcial das medidas de combate à COVID-19, e por outro lado, a entrada em funcionamento de novas operadoras, no serviço de transporte urbano a nível de Luanda”.

Também a pesca, devido ao aumento de capturas no período em referência, e a construção, que foi impulsionada pelo aumento significativo da importação de matérias-primas (cimento e clínquer), contribuíram positivamente para o PIB, com 1,0 e 0,9 pontos percentuais, respectivamente.

Pela negativa, destacaram-se as actividades petrolífera: o Valor Acrescentado Bruto do Petróleo teve uma queda de 11,1% no III trimestre de 2021 em relação ao trimestre homólogo, contribuindo negativamente em 4,7 pontos percentuais, na variação total do PIB.

A queda deveu-se à diminuição da quantidade extraída de petróleo, causado pela manutenção dos cortes da Organizadores dos Países Exportadores de Petróleo + (OPEP+), queda dos níveis de stocks de petróleo bruto e a decisão da China em diminuir as quotas de importação das refinarias independentes.