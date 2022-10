Economia cresce 3,6% em termos homólogos e 0,5% na passagem do Iº para o IIº trimestre

A economia angolana cresceu 3,6% no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais (CNT) do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas recentemente.

Os dados divulgados pelo INE, apontam que em termos homólogos (a comparação entre o PIB do segundo trimestre de 2022 face ao mesmo período de 2021), o sector dos diamantes foi o mais cresceu, registando um Valor Acrescentado Bruto de 40,3%, mas contribuiu negativamente em 0,79 pontos percentuais (pp), na variação total do PIB.

“A incorporação de quilates provenientes da produção semi-industrial e o aumento da produção das diversas concessões, devidas as condições climáticas favoráveis, justificam o crescimento exponencial no período em referência”, lê-se na Folha de Informação Rápida das Contas Nacionais.

Os transportes também apresentaram um aumento significativo, ao registar um crescimento de 33,6%, justificado pelo “aumento de frequências de novos autocarros e carruagens em funcionamento”.

Ainda em termos homólogos, os sectores da Construção (6,2%), Agro-pecuária (3,5%), Imobiliária (3,0%), Indústria Transformadora (2,7%), Petróleo (2,2%), Electricidade (2,2%), Governo (3,4%) e outros serviços (3,2%), apresentaram variações positivas.

Já a Intermediação Financeira e de Seguros com uma queda de 38,8%, foi o que registou maior afundanço. A queda da intermediação financeira, conforme explica o INE, foi motivada, “particularmente pela queda dos rendimentos dos bancos comerciais”, uma vez que tem maior peso dentro do segmento da actividade.

Os sectores das Telecomunicações (-10,6%), Pescas (-8,2%) e Comércio (-5,3%) juntam-se a intermediação financeira como os que registaram quedas homólogas.

Na passagem do primeiro para o segundo trimestre, a economia registou um leve crescimento de 0,5%.

Em relação ao primeiro trimestre, o comércio foi o que mais contribuiu, com um crescimento de 0,26 pontos percentuais (pp). Seguem-se os sectores dos Transportes e Armazenagem com 0,18 pp e os Serviços Imobiliários e Aluguer com 0,09 pp.

Os sectores da Construção (0,06 pp), Administração Pública (0,05 pp), Pescas (0.005 pp), Correio e Telecomunicações (0,04 pp), os Serviços de Intermediação Financeira Indirectamente Medidos (0,03 pp) e outros Serviços (0,02 pp) também contribuíram positivamente para o bom desempenho da economia.

Já sector dos diamantes foi o que registou uma maior queda com 0,18 pp. Os petróleos que reduziram 0,14pp, bem como a Agro-pecuária, Indústria Transformadora e Electricidade e Água, que registaram desacelerações de 0,03 pp, 0,02pp e 0,002pp, respectivamente, contribuíram negativamente na variação trimestral do PIB.

Assim, em termos acumulados, até o segundo trimestre de 2022, o PIB cresceu 3,2% em relação a igual período de 2021.

Esta variação positiva acumulada, segundo a instituição dirigida por José Calengi, é atribuída fundamentalmente às actividades de Agro-pecuária e Silvicultura 3,3%; Extracção de Petróleo e Rufino 2,2%; Industria Transformadora 2,6%; Electricidade e Água 2,4%; Construção 6,0%; Transporte e Armazenagem 32,0%; Administração Pública 5,6% e Serviços Imobiliário e Aluguer 2,9% e Outros Serviços 3,8%.

Executivo aguarda por um crescimento de 2,7%

O ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, que manifestou orgulho pelo equilíbrio das contas internas, fruto de acções desenvolvidas nos últimos cinco anos, durante o lançamento da Oferta Pública de Venda (OPV) do Banco do Banco Caixa Geral Angola (BCGA), afirmou que o Executivo espera por um crescimento de 2,7% no final do ano.

“Prevemos um crescimento global de 2,7% suportado por um crescimento do sector não petrolífero de 3,2% e do sector petrolífero, incluindo o gás, de 2,1%”, afirmou.

O líder da equipa económica considerou ainda que as perspectivas económicas de crescimento para 2022 são boas: “Vamos manter-nos num ambiente de crescimento económico sustentado e inclusivo”.

Nunes Júnior referiu também que o País entrou para uma trajectória de crescimento em 2021 com um crescimento de 0,7%, após cinco anos consecutivos de recessão económica, num processo impulsionado pelo sector não petrolífero, que registou crescimento de 6,4% contra um crescimento do sector petrolífero de menos 11,6%.