Economia cresce 1,2% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) em volume encadeado do IIº Trimestre de 2021 cresceu 1,2% em relação ao segundo do ano anterior, ajustado sazonalmente, mas contraiu 2,4% em relação ao trimestre anterior (I Trimestre de 2021), de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais (CNT) do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O desempenho das actividades económicas no II Trimestre de 2021 em relação ao II Trimestre de 2020, em termos de variação positiva, deveu-se, fundamentalmente, às actividades Agro-pecuária e Silvicultura (8,5%); Pesca (104,2%); Produtos da Indústria Transformadora (1,4%); Electricidade e Água (2,4%); Comércio (14,5%); Transportes e Armazenagem (80,4%); Correios e Telecomunicações (8,6%); Intermediação Financeira e de Seguros (5,5%); Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória (5,0%); Serviços Imobiliários e Aluguer (5,0%); Serviços de Intermediação Financeira Indirectamente Medidos (8,9%)”, lê-se no documento publicado pelo INE, divulgado esta segunda-feira.

Em termos de variação por trimestre, as actividades que mais contribuíram negativamente para a contracção do PIB em relação ao primeiro trimestre, foram a extracção de diamantes com queda de 0, 38 pontos percentuais (p.p), seguido da indústria transformadora (-0,01 p.p), comércio (-0,32p.p), administração pública (-0,06p.p) e serviços mobiliários (-0,48p.p).

