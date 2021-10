Economia cresce 0,3% este ano, diz Oxford Economics

A consultora Oxford Economics África considerou recentemente que o impacto da pandemia da COVID-19 e o declínio na produção de petróleo vão fazer com que a economia angolana cresça apenas 0,3% este ano.

“Prevemos que o Produto Interno Bruto (PIB) de Angola cresça apenas 0,3% este ano, o que compara com uma estimativa de contracção de 4% registada em 2020, principalmente devido ao declínio na produção petrolífera e ao impacto das restrições em curso para combater a pandemia”, escrevem os analistas.

Num comentário à divulgação dos números do segundo trimestre, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Oxford Economics África salienta que o crescimento de 1,2% de Abril a Junho deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior “reflecte as dificuldades do sector petrolífero, o impacto lento das reformas políticas e o efeito da pandemia da COVID-19”.

A economia de Angola registou um crescimento de 1,2% no segundo trimestre deste ano face ao período homólogo de 2020, mas teve uma queda de 2,4% face aos primeiros três meses do ano, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), colocados no ‘site’ no princípio do mês, a economia registou uma expansão de 1,2% de Abril a Junho deste ano, o que representa o maior crescimento desde o primeiro trimestre de 2019, ainda antes da pandemia da COVID-19, quando tinha crescido também 1,2%.

A subida da actividade económica no segundo trimestre deste ano acontece devido ao efeito muito baixo da actividade económica de Abril a Junho do ano passado, no período mais acentuado da pandemia, altura em que a economia de Angola tinha caído 8,4%, pelo que o resultado de 1,2%, este ano, não compensa a quebra anterior.

A economia angolana registou no ano passado uma contracção de 5,4%, que se segue a quatro anos de crescimento negativo impulsionado pela descida do preço do petróleo desde meados de 2016 e, depois, pelos efeitos da pandemia da COVID-19.

O Governo prevê que a economia do país termine o ano com um crescimento nulo, enquanto o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a perspectiva de crescimento, antecipando agora uma recessão de 0,7% em 2021, o sexto ano de queda consecutiva do PIB.