Economia cresce 0,2% depois de cinco anos em recessão

O Governo melhorou as perspectivas de crescimento da economia para uma recuperação 0,2%, contra o crescimento zero previstos no Orçamento Geral de Estado (OGE) para este ano, segundo o Memorando de revisão à Programação Macroeconómica para o ano 2021, aprovado recentemente pela Comissão Económica do Conselho de Ministros.

“Depois de cerca de cinco anos de crescimento negativo, estamos a crer que este ano vamos registar um crescimento positivo, ainda que tímido”, sublinhou o ministro O ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João.

Ao se verificar esta previsão Angola sai da recessão que se encontra há cinco anos, influenciado fortemente pela queda do petróleo.

Em relação ao ano de 2022, o Executivo perspectiva um crescimento do PIB de aproximadamente 2,4%, incluindo o gás, a crescer 1,3% e o sector não petrolífero a crescer 3,1%.

Mário Caetano João, que falava no final de uma reunião, aponta para um desempenho dos sectores da agricultura (4,8 %), pescas (mais de 100%, devido às reformas e financiamento do sector), no próximo ano. O governante afirmou que o sector do comércio, dado aos desenvolvimentos na produção vegetal e animal e o seu escoamento e venda, poderá contribuir também para o crescimento do PIB.