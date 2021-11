Economia chinesa desacelera ao tentar reduzir nível de endividamento

O ritmo de recuperação da economia chinesa no período pós-pandemia está a abrandar, numa altura em que Pequim tenta reduzir a dívida corporativa, sobretudo no imobiliário, o veículo de investimento favorito das famílias chinesas, noticiou a Lusa.

Nos últimos dez anos, a liderança chinesa preconizou um modelo económico assente no consumo interno, em detrimento das exportações e construção, mas, face a qualquer sinal de desaceleração, Pequim voltou a estimular o crescimento com mais obras e empréstimos.

Finalmente, o Governo do Presidente Xi Jinping está a enfrentar a raiz do problema ao reduzir a alavancagem no sector imobiliário, que sustenta milhões de empregos.

Isto está a provocar ondas de choque na economia do país. Empresas e famílias estão nervosas com a queda nas vendas dos imóveis e no sector da construção, levando ao abrandamento do consumo doméstico.

“Muitos clientes querem agora esperar para ver”, disse Liang Qiming, agente imobiliário em Nanchang, capital da província de Jiangxi, que prosperou com base na construção de imóveis.

A China tornou-se a fábrica do mundo nos últimos anos, mas o maior motor de crescimento económico foi um frenesim de construção que decolou a partir do final da década de 1990.

Imobiliárias e governos locais contrariam biliões de dólares em dívida para erguer novos apartamentos, torres de escritórios, centros comerciais, pontes e linhas ferroviárias.

O Governo de Xi parece agora disposto a aceitar uma desaceleração económica politicamente dolorosa para reduzir a dívida e atingir a meta de longo prazo de crescimento auto-sustentável e mais estável.