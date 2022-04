Economia chinesa cresce 4,8% no primeiro trimestre de 2022

A economia chinesa registou um crescimento homólogo de 4,8%, no primeiro trimestre, abaixo da meta estipulada por Pequim, numa altura em que a disseminação de surtos de Covid-19 resulta no confinamento de importantes centros industriais.

O crescimento acelerou, em relação ao ritmo de 4% atingido no trimestre anterior, quando o Governo chinês restringiu o acesso ao crédito pelo vasto sector imobiliário do país.

O crescimento no período entre Janeiro e Março ficou, no entanto, abaixo da meta oficial de “cerca de 5,5%”, estipulada pelo Partido Comunista Chinês para este ano, e que os analistas apontam ser difícil de atingir, a não ser que o Governo avance com grandes estímulos.

Os gastos nos sectores retalho e manufactureiro, e o investimento em fábricas, imóveis e outros activos fixos, aumentaram.

“A recuperação da economia chinesa foi sustentada e a gestão da economia foi geralmente estável”, apontou Fu Linghui, porta-voz do Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, em comunicado.

A produção industrial, que foi um grande impulsionador da recuperação inicial da China da pandemia, em 2020, aumentou 5%, em Março, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O investimento em activos fixos aumentou 9,3%, nos primeiros três meses de 2022, em termos homólogos.