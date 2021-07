Economia cai 0,1% este ano mas recupera 2,4% em 2022

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou a previsão de crescimento da economia angolana, antecipando uma contracção de 0,1% contra o crescimento de 0,4% previstos na quarta avaliação, em Janeiro deste ano, ao mesmo tempo que mantém a previsão de recuperação de 2,4% em 2022.

A previsão consta na análise detalhada da instituição à quinta revisão do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês), divulgado na semana passada em Wonghiston, depois de ter aprovado o desembolso de 772 milhões USD e soltado uma série de elogios dirigidos às autoridades angolanas, nomeadamente o empenho nas políticas do programa, em Junho último.

“Embora uma recuperação gradual pareça estar começando, o impacto dos fortes choques relacionados ao COVID do ano passado ainda está sendo sentido nas frentes económicas, de saúde e social (...), as pressões começaram a diminuir um pouco em meio ao aumento dos preços globais do petróleo e aos níveis contidos de infecções por COVID, mas a recuperação nascente provavelmente permanecerá parcial este ano”, lê-se no documento.

De acordo com o FMI, este ano, o sector petrolífero vai contrair ainda mais, de 6%, previstos na quarta revisão, para 7% e estagnar no próximo ano. Já para o sector não petrolífero, a instituição baixou a previsão, ao sair de uma expansão de 2,5% para 2,3%.

“A recuperação do preço do petróleo impulsionou as receitas, mas a produção continua a cair. Os preços do petróleo se recuperaram parcialmente a partir do final de 2020, mas a produção de petróleo sofreu uma queda de 8% no ano passado, devido a paralisações relacionadas à pandemia e à redução de investimentos. A fraca produção continuou no início de 2021”, justifica a instituição.

Setor não petrolífero contraiu 4% em 2020

No que diz respeito à economia não petrolífera, o FMI salienta que está a recuperar apenas gradualmente. “O PIB não petrolífero começou a se recuperar no terceiro trimestre de 2020, quando algumas medidas iniciais de bloqueio foram relaxadas. Apesar dessa melhoria relativa e da resiliência do setor agrícola, o setor não petrolífero contraiu 4% em termos reais em 2020”.

“As condições meteorológicas adversas (seca, chuvas intensas) nas regiões produtoras de agricultura no início de 2021 colocam ventos contrários adicionais para a recuperação”, argumenta.

Em relação a 2020, o FMI apresenta uma recessão maior do que estava prevista, de 4% para 5,2%, o que está em linha com as Contas Nacionais Trimestrais (CNT) do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas no dia 16 de Abril deste ano, que confirmaram a quinta recessão económica consecutiva e a mais severa desde a independência.

O Orçamento Geral do Estado prevê uma estagnação da economia este ano. Em 2022, segundo o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 revisto, o PIB deverá crescer 2,4%.

Outras instituições multilaterais ainda continuam optimistas, com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Banco Mundial que esperam crescimentos de 3,1% e 0,9%, respectivamente. Entre os bancos comerciais, o sul-africano Standard Bank perspectiva uma expansão da economia de 0,7%, muito mais pessimista do que a do angolano BFA que antecipa um crescimento 3%.

Recentemente os oito economistas angolanos regularmente consultados pela Bloomberg melhoraram a previsão de crescimento de Angola em 2021 para 1,7%, o que representa uma melhoria face aos 1,3% anteriormente previstos.

Já para as agências de notação financeira, a Fitch Solutions está alinhada com os inquiridos pela Bloomberg, apontando também para um aumento do PIB de 1,7%. “Esperamos um aumento nas exportações petrolíferas, que vão tirar Angola da recessão de cinco anos em 2021, contribuindo para um crescimento moderado do PIB”, justificam os especialistas da Ficth. A previsão da Standard & Poor´s não ultrapassa os 0,3%, enquanto a da Moody’s chega aos 2,5%.

O relatório da Fundação Mo Ibrahim, lançado em Junho deste ano, aponta que todos os países de África, incluindo Angola e exceptuando as Ilhas Comores, devem regressar ao crescimento em 2021 e a maioria do continente deve ver o PIB recuperar para os níveis pré-pandémicos (2019) até o final do mesmo ano.

Segundo a fundação, espera-se que em 2021 o Produto Interno Bruto (PIB) africano cresça 4,5%, em vez de 6% projectados antes da pandemia, ainda assim melhor do que a contração de 1,9% em 2020.