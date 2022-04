Economia Angolana deve crescer 2,9% este ano

A economia angolana deverá crescer, em 2022, 2,9%, afirma o Banco Mundial (BM) no relatório "Africa's Pulse" publicado esta quarta-feira, a partir de Washingtown, nos Estados Unidos da América.

A região Subsaariana fica nos 3,6%, contra a previsão inicial de 4,0 %, numa desaceleração justificada em consequência do conflito Rússia - Ucrânia.

De acordo com o documento do Banco Mundial, a África do Sul cresce 2,1% e a Nigéria 3,8%, sendo a Costa do Marfim a economia da África Ocidental de mais rápido crescimento, em previsão, com 5,7%.

A maior economia da África Oriental, no caso o Quénia, deve expandir-se 5,0%.

O Banco Mundial disse que a estimativa de crescimento actualizada para o ano passado foi impulsionada por aumentos de 1,2 e 0,3% nos números de 2021 para Nigéria e África do Sul, embora tenha alertado para um crescimento "lento" em andamento na Nigéria, África do Sul e Angola.

Conforme refere a Reuters, a guerra na Ucrânia pioraria os factores que impedem a recuperação da África da pandemia de coronavírus, apesar das pequenas ligações económicas directas, disse, devido aos preços mais altos das commodities, à política monetária global mais apertada e à queda nos fluxos financeiros estrangeiros.

"A economia da África Subsaariana deve crescer 3,6% este ano, abaixo dos 4,0% em 2021, disse o Banco Mundial nesta quarta-feira, alertando que o aumento dos preços de alimentos e energia alimentados pela guerra da Rússia na Ucrânia pode desencadear distúrbios civis na região", lê-se.

Embora tenha actualizado a previsão para este ano em 0,1 ponto percentual e dito que o crescimento do ano passado superou as previsões iniciais, o banco sublinha que a inflação na região deve acelerar para 6,2% este ano, ante 4,% em 2021.