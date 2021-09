Economia alemã mantém recuperação no verão

O banco central da República Federal da Alemanha, Bundesbank, considera que a economia alemã continuou a recuperar no verão, apesar dos estrangulamentos no fornecimento de alguns produtos e graças a um forte crescimento do consumo privado e dos serviços.

De acordo com a Lusa, que cita o boletim mensal de Setembro, hoje publicado, os economistas do banco central alemão afirmam que “a economia alemã manteve no verão de 2021 a recuperação que começou na primavera, mas a um ritmo mais rápido”.

“Globalmente, a economia poderia crescer no terceiro trimestre mais fortemente do que na primavera”, quando cresceu 1,6% no primeiro trimestre em termos homólogos, de acordo com o Bundesbank.

Contudo, a economia alemã ainda não conseguiu atingir o nível pré-pandemia do quarto trimestre de 2019, devido a dificuldades na indústria do lado da oferta.

os estrangulamentos na oferta estão a atrasar a produção industrial, que está atrasada em relação à forte procura, embora esta tenha aumentado em Julho pela primeira vez em quatro meses.

As encomendas industriais recebidas aumentaram 5,25% em Julho face ao trimestre da primavera, especialmente as de grande dimensão.

A produção industrial alemã está 3,5% abaixo do nível anterior à pandemia.

O Bundesbank destaca igualmente a forte recuperação do mercado de trabalho desde Junho, uma vez que os “lay-off” (redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efectuada por iniciativa das empresas) estão reduzidos a 5% dos trabalhadores obrigados a pagar contribuições para a segurança social, o que constitui o nível mais baixo desde o início da pandemia.

Também esperam que a inflação atinja temporariamente taxas entre 4% e 5% a partir de Setembro até ao final do ano, porque o IVA tinha sido reduzido no ano passado para impulsionar o consumo e foi agora novamente aumentado.

A partir do início de 2022, porém, a inflação voltará a cair significativamente.