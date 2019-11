Economia alemã escapa à recessão

A economia alemã cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano e escapou a um cenário de recessão técnica, contrariando as previsões mais pessimistas do mercado (que esperavam mais um decréscimo de 0,1%). A maior economia da zona euro cresceu sobretudo por causa do aumento do consumo privado como público e das exportações, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pelo organismo de estatística federal (Destatis).

No final de agosto, o Destatis tinha informado que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha havia contraído 0,1% entre os meses de abril e junho devido à queda das exportações do país. Contudo, esse valor foi agora revisto para 0,2%.

Os analistas do CaixaBank/BPI Research alertam que, apesar do cabeçalho positivo desta manhã, a situação económica alemã continua a estar “longe de ser risonha”, e as atenções dos investidores e dos economistas deverão centrar-se na variação do PIB face ao trimestre anterior.

Os mesmos analistas referem que esses efeitos negativos têm abalado o investimento e o sentimento dos empresários. É o caso da empresa química Basf e da fabricante de pneus e peças automóveis Continental, que anunciaram publicamente que não antevêem melhorias na sua actividade no futuro próximo.

Apesar do crescimento da economia alemã, a Bolsa de Frankfurt está a recuar 0,46%, para 13.169,83 pontos.