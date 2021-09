Economia alemã crescerá 2,1% até final de 2021 e 4,9% em 2022

A economia alemã crescerá mais devagar do que o esperado este ano, já que os problemas da cadeia de suprimentos e a escassez de matérias-primas impedem a recuperação industrial, mas deverá recuperar-se fortemente no próximo ano, disse o Instituto Alemão de Pesquisa Económica (DIW), nesta quinta-feira.

De acordo com a Reuters, o DIW reduziu a sua previsão de crescimento para este ano de 3,2% para 2,1%, mas previu uma expansão de 4,9% em 2022, assumindo um aumento das restrições de produção no final do ano. A instituição vê o crescimento a normalizar em 1,5% em 2023.