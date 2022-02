EBA concluiu que nem todas as autoridades agiram após escândalo do Luanda Leaks

Regulador da banca europeia alerta para risco de que o dinheiro da corrupção ligada a Isabel dos Santos e associados possa continuar a ser branqueado nos bancos da União Europeia.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) considera que algumas autoridades e supervisão da União Europeia não investigaram as implicações para o seu sector financeiro do escândalo de corrupção envolvendo a empresária angolana Isabel dos Santos, como deveriam ter feito.

A EBA afirma num relatório publicado ontem que, em resultado destas falhas, “existe o risco” de que dinheiro obtido a partir de processos de corrupção associados à que é considerada a mulher mais rica de África, filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, possa continuar a ser branqueado através do sector financeiro da União Europeia (UE).

A agência não especifica quais as autoridades de supervisão que cumpriram e as que não cumpriram os procedimentos de investigação previstos, mas nota que mais de metades das autoridades competentes avaliaram a informação tornada pública em 2020 pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) no dossiê Luanda Leaks.

A EBA, que foi mandatada em Julho de 2020 pelo Parlamento Europeu para conduzir uma investigação sobre o Luanda Leaks, observou também que nem todas as autoridades de supervisão bancária competentes tiraram partido dos canais de cooperação.

Ou seja, não houve troca de informações através dos instrumentos existentes para esse fim, para se compreender e prevenir o risco de branqueamento de capitais e o financiamento de actividades terroristas.

A agência recorda que as suas directrizes estabelecem claramente a forma como estas autoridades devem identificar, avaliar e gerir estes riscos.