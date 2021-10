Duas empresas apuram-se para o concurso do Porto do Lobito

As empresas ICTSI e CITIC foram as apuradas no acto público de abertura de propostas ao Concurso Internacional do Terminal Polivalente do Porto do Lobito, realizado na passada sexta-feira.

De acordo com a Angop, para esta fase de abertura de propostas ao concurso, estiveram presentes as empresas International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), das Filipinas, CITIC Construction, associada ao grupo SPG, da China, e à francesa Bolloré.

Após uma análise exaustiva das propostas, a Bolloré acabou por ser desqualificada, por não ter cumprido os requisitos do concurso, referentes ao montante a desembolsar, não inferior a 80 milhões USD, nem superior a 100 milhões, segundo explicação do presidente da Comissão de Avaliação do Concurso, João Fernandes.

“Temos um período de aproximadamente três meses para analisar as propostas e anunciar o vencedor. Caso não haja mais algum expediente que nos obrigue a estender o prazo”, disse.

Ao intervir no acto, o presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito, Celso Rosas, lembrou a necessidade de dotar a empresa de infra-estruturas técnicas, tecnológicas e capital humano com experiência, frisando que o transporte marítimo desempenha uma função primordial na interligação dos centros de produção aos de consumo.

“Para melhor servir e assegurar o aproveitamento adequado das potencialidades e capacidade do nosso porto, de acordo com a estratégia de desenvolvimento do sector e do Governo angolano, foi oficialmente lançado, a 17 de Maio do corrente ano, o Concurso Internacional para a Concessão do Terminal Polivalente de Contentores e de Carga Geral, tendo sido prorrogado o prazo para a entrega das propostas até 30 de Setembro”, reforçou.

Inicialmente estavam inscritas sete empresas para participar do concurso, mas apenas três chegaram até à presente fase e compareceram.

O Terminal Polivalente de Contentores e de Carga Geral do Porto Comercial do Lobito tem uma área total de 241.540,94 metros quadrados, um cais acostável de 1.199 metros lineares, com 14.7 metros de profundidade, e capacidade para movimentar mais de 600 mil toneladas de carga não contentorizada e uma capacidade operacional de 250 mil contentores por ano.