DP World reitera objectivo de modernizar terminal multiuso do Porto de Luanda

A DP World reitera o objectivo de apetrechar e a modernizar o Terminal Polivalente de Luanda, segundo uma nota de imprensa a que o mercado teve acesso.

De acordo com o documento, os feitos relevantes alcançados no primeiro ano de gestão incluem às oito mil horas de treinamento, dadas aos funcionários e a implementação de novos sistemas operacionais, no caso a Zodiac, que ajuda a automatizar em 100% as operações.

Nos últimos 12 meses, descreve o documento, a DP World Luanda implementou medidas que se circunscreveram na introdução do Cargoes Flow Promoção de candidaturas internas e oportunidades de treinamento aos funcionários em vários países africanos onde opera.

Também criou uma estratégia de recursos humanos e aplicação de políticas para o desenvolvimento do pessoal, assim como a implementação de um sistema de facturação on-line para os clientes.

Efectivou igualmente uma parceria com a Universidade Metodista de Angola para aumentar o nível académico dos colaboradores.

No âmbito da responsabilidade social, refere o documento, a DP World estabeleceu parceria com a EcoAngola e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola (ANPG) para limpeza da Praia da Areia Branca.

Segundo, Francisco Pizon (CEO) a DP World pôde aumentar a eficiência do terminal multiuso do Porto de Luanda e fortalecer o comércio em Angola.

“Somos gratos ao Governo por nos confiar esta parceria e aos nossos clientes por acreditarem na nossa capacidade de entrega com eficiência, o que nos confere bons resultados no que diz respeito ao fluxo comercial. Esperamos poder continuar a servir o povo de Luanda e apoiar no desenvolvimento económico de Angola”, disse.