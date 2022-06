Dos 25 bancos apenas 6 têm as melhores contas

Dos 25 bancos que operam no sistema financeiro angolano, seis bancos apresentaram as contas de 2021 mais completas e sem reservas, de acordo com o ranking do Mercado elaborado com base nos dados do exercício económico do ano passado disponíveis nos sites oficiais das instituições.

Faz parte da análise os dados disponibilizados pelos bancos até o fecho desta edição (quinta-feira).

No “Ranking do Mercado”, as instituições bancárias receberam pontos por cada peça integrante do relatório e contas que apresentaram. O Relatório de Gestão, o Balanço e a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa valem 1 ponto cada. Já o Parecer do Órgão de Fiscalização vale 2 pontos e as Notas do Balanço e da Demonstração de Resultados e o Relatório e Parecer do Auditor Independente valem 2,5 pontos cada.

Depois de apurada a pontuação de cada banco, são-lhe descontados 0,5 pontos pelas reservas apontadas pelos auditores independentes.

Aplicados os critérios anteriores aos 21 bancos que têm publicadas contas nos sites oficiais, os bancos de Fomento Angola (BFA), BIC, Valor (BVB), Huambo (BCH), Standard Bank Angola (SBA) e Yetu apresentam a melhor classificação, com 10 pontos cada.

Seguem-se, com 9,5 pontos, o Banco Angolano de Investimentos (BAI), o Banco Caixa Geral Angola (BCGA), o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), Banco de Poupança e Crédito (BPC), Banco de Negócios Internacional (BNI), o Finibanco Angola (FNB) e o Prestígio (BPG) que falharam a pontuação máxima por lhe terem sido descontados 0,5 pontos por terem apresentado reservas.

Com dois pontos, o Banco Comercial Angolano (BCA) foi a instituição com menor pontuação dos que apresentaram as contas de 2021, por apresentar simplesmente o Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa.

Como tem acontecido nos últimos anos, o Banco Económico lidera a lista dos que não divulgaram as contas, já que desde 2018 não divulga os relatórios e contas. A última peça contabilística conhecida do ex-BESA é o balancete do terceiro trimestre de 2019.

Os bancos de Comércio e Indústria (BCI), o britânico Standard Chartered Angola (SCA) e banco russo VTB ainda não disponibilizaram as suas contas de 2020 nos respectivos sites.

De acordo com o artigo 5° do Aviso 5/2019 do Banco Nacional de Angola (BNA), os bancos devem elaborar demonstrações financeiras, complementadas por notas explicativas às demonstrações financeiras, necessárias ao completo esclarecimento da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa das mesmas.

O regulador (BNA) estabeleceu também que as demonstrações financeiras anuais devem estar disponíveis até o dia 30 de Abril do ano subsequente.

Contas feitas pelo Mercado, constatou-se que até o fecho desta edição (quinta-feira) sete dos 21 bancos não apresentaram relatório de gestão, cinco não apresentaram notas às demonstrações de resultados, um não apresenta o parecer do auditor independente e dois não apresentam o parecer do órgão do conselho fiscal.

Crowe e Pwc lideram auditorias à banca

A Crowe Angola continua a liderar as auditorias às contas dos bancos comerciais, tal como no ano passado. Desta vez, não ficou sozinha no pódio, os bancos também recorreram a Price Waterhouse Coorpers (PWC) para auditar as suas contas. Juntas, ficaram com uma quota de mercado no sector 48% (24% cada) entre os bancos que publicaram o relatório do auditor independente.

Na terceira posição dos que mais auditaram as contas na banca está a Deloitte & Touche que examinou três bancos, seguido de outra “big four” Ernst & Young (EY) que auditou dois bancos. A C&S também revisou as contas de duas instituições bancárias.

A KPMG, a Audiconta barketilly auditaram contas de um banco cada.

Os resultados da Banca em 2021

No exercício económico de 2021 os bancos lucraram cerca de 426 mil milhões Kz. O BFA foi o que mais lucrou, com 156,5 mil milhões Kz, um crescimento 74% em relação ao ano de 2020. Segue-se o BAI e Standard Bank, com 141,5 e 75,7 mil milhões Kz, respectivamente. Juntos, formam o pódio dos que mais lucraram.

Apesar de reduzir os prejuízos, o BPC foi o que mais resultados negativos registou. O gigante público contabilizou perdas de 83,2 mil milhões Kz, seguido do Keve, BCI e Prestígio com prejuízos de 20 mil milhões, 6,9 mil milhões e 1,7 mil milhões Kz, respectivamente.

O BAI reforçou a liderança do ranking dos bancos com maiores activos. Prestes a realizar a primeira Oferta Pública de Venda (OPV), o banco liderado por Luís Lélis contabilizou mais de três biliões Kz em activo. Ainda assim, os activos reduziram 1% em relação ao exercício de 2020.

Em seguida está o BFA com um activo avaliado em 2,6 bilhões Kz, BIC com cerca de 2,0 biliões Kz, Atlântico com 1,7 biliões Kz e o Standard Bank com 968 mil milhões Kz. Juntos, formam os “big five” da banca privada em Angola. Quanto ao crédito, o BIC mantém a liderança.

Relativamente ao crédito vencido malparado no final do ano de 2021, este registou um aumento de 115,52 mil milhões Kz, comparativamente ao período homólogo (13,64%). Com efeito, o rácio de incumprimento do sector bancário passou de 18,41% em Dezembro de 2020 para 20,26% em Dezembro de 2021.

De acordo com o relatório e contas do BNA, o rácio de transformação mantém-se em nível baixo face aos seus referenciais históricos, tendo passado de 32,68% em 2020 para 32,57% em 2021.

Como efeito da melhoria dos resultados agregados do sector bancário que passaram de um prejuízo no exercício de 2020 para lucro em 2021, a Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) e a Rendibilidade dos Activos (ROA) aumentaram significativamente de-29,79% e -2,90% em Dezembro de 2020 para 26,73% e 2,21% em Dezembro de 2021, respectivamente.

Por seu turno, a capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo em moeda nacional e em moeda estrangeira aumentou, tendo o rácio de liquidez imediata em moeda estrangeira (ME) e moeda nacional (MN) aumentado de 22,11% e 21,55% em Dezembro de 2020 para 30,53% e 32,61% em Dezembro de 2021, respectivamente, devido ao aumento das disponibilidades.

Relativamente ao rácio de solvabilidade, o banco central explica que no final de 2021, observou-se um crescimento ligeiro de 4,32 pp., reflectindo o aumento dos fundos próprios e resultados do exercício bem como da diminuição dos requisitos de capital para risco de mercado.

“Assim, o rácio de solvabilidade regulamentar se situou em 23,79%, evidenciando resiliência aos riscos inerentes à actividade do sector, com um nível agregado de adequação de capital muito acima do limite mínimo regulamentar”, lê-se no documento.