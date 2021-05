Dolarização ultrapassa os níveis de 2012, ano do início da desdolarização

Após a entrada em vigor da lei cambial no sector petrolífero, o nível de dolarização dos depósitos começou a cair, até atingir um mínimo de 33%, entre 2016 e 2017. Em 2018, o nível de dolarização subiu para 48% e no ano seguinte disparou para 55%. No ano seguinte, em 2020, subiu mais um ponto para 56%, o nível mais alto em 10 anos.

O nível de dolarização dos depósitos na economia angolana ultrapassou os níveis de 2012, ano em que se deu início a lei cambial no sector petrolífero, de acordo dados do Banco Nacional de Angola (BNA).

A culpa do regresso da dolarização é da inflação e da desvalorização do kwanza. Com taxas de inflação altas e um nível elevado de depreciação da moeda nacional, os agentes económicos são obrigados a proteger a sua riqueza e os seus rendimentos, utilizando as divisas.

Na sequência da liberalização da taxa de câmbio em 2018, o Kwanza perdeu 73%. No ano zero da liberalização, ou seja em 2018, a desvalorização foi de 46%, no ano seguinte baixou para 36% e em 2020 a moeda nacional depreciou 26,5%, outros 10 pp.

Quanto à inflação, atingiu um pico de 41,1% em 2016 em termos homólogos. Para 2021, o Governo estabeleceu uma meta de 18,7%. Mas no final de Março na conferência de imprensa a seguir ao comité de política monetária, o governador do BNA admitiu rever a meta em alta.

As restrições na oferta de produtos alimentares de origem nacional devido à seca, bem como as dificuldades observadas a nível dos importados, estão na base do aumento dos preços garantiu o governador do BNA, José de Lima Massano.