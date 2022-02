Dolarização da economia cai para 51% em 2021, nível mais baixo dos últimos 3 anos

O nível de dolarização dos depósitos na economia caiu para 51%, em Dezembro de 2021, o grau mais baixo desde 2018, ainda assim, não ultrapassou os níveis de 2012, o início da desdolarização, segundo cálculos do Mercado com base nos ano em que se deu início a lei cambial no sector petrolífero, de acordo com os dados do Banco Nacional de Angola (BNA).

As estatísticas dos agregados monetários do Banco Central revelam que, em Dezembro de 2021, os depósitos totais situam-se nos 11,08 biliões Kz, 49% dos quais em moeda nacional, contra os 51% em moeda estrangeira, que representa o nível de dolarização dos depósitos. Em termos homólogos, os depósitos totais caíram 18%, ao passar de 12,29 biliões Kz em Dezembro de 2020 para os 11,08 biliões Kz em Dezembro do ano passado.

Os depósitos totais correspondem à soma dos depósitos transferíveis e outros depósitos. No que respeita aos depósitos transferíveis (aqueles que podem ser imediatamente conversíveis em dinheiro ou facilmente transferidos através de cheques, ordem de pagamentos, cartão de crédito e utilizados normalmente para efectuar pagamentos, fundamentalmente depósitos à ordem), o BNA tem registados até Dezembro, cerca de 5,29 biliões kz, dos quais 61% são em moeda nacional e 39% em moeda estrangeira.

Quanto aos outros depósitos, fundamentalmente o a prazo, com o total de 5,79 biliões kz, a moeda externa representou 68%, enquanto o Kwanza concentrou 32%. O ano de 2012 ficou marcado como o início da desdolarização (queda dos depósitos em moeda estrangeira). Naquele ano, o nível de dolarização dos depósitos fixou-se nos 49%, quatro pontos abaixo dos 53% verificados em 2011.

Com a entrada em vigor da lei cambial no sector petrolífero, o nível de dolarização dos depósitos começou a cair, até atingir um mínimo de 33%, entre 2016 e 2017. Em 2018, o nível de dolarização voltou a subir para 48% e no ano seguinte disparou para 55%.

Em Maio de 2020, os depósitos em moeda estrangeira atingiram o pico de 59%, tendo se fixado nos 56% em Dezembro daquele ano, o nível mais alto em 10 anos.

Influência do Kwanza Durante este período, o aumento da dolarização deveu-se a depreciação do Kwanza e as altas taxas de inflação que levaram as empresas e as famílias a proteger a sua riqueza e os seus rendimentos, utilizando as divisas, o que aumentou o nível de dolarização da economia com os depósitos em dólares a ultrapassarem os depósitos em Kwanzas.

Após a liberalização da taxa de câmbio em 2018, o Kwanza perdeu cerca de 73% do seu valor face ao dólar. Neste mesmo ano, a moeda nacional desvalorizou 46%, no ano seguinte baixou para 36%. Em 2021 o kwanza depreciou 26,5%.

No respeita à inflação, atingiu um pico de 41,1% em 2016 em termos homólogos. Com a valorização do Kwanza em 2021, o nível de dolarização da economia começou a cair. A moeda nacional valorizou-se 15,2% em 2021, passando a valer 554,9 kwanzas por dólar em Dezembro do ano passado, registando os maiores ganhos desde 1999, mas sem anular o resultado negativo da série de desvalorizações desde 2018. A valorização do Kwanza não chega para anular as perdas registadas desde a introdução da liberalização parcial da moeda nacional, ainda em 2017.

Em 2021, o kwanza manteve o curso de recuperação, apreciando no mês cerca de 4,61% em relação ao dólar norte-americano, elevando a apreciação anual para 18,24%. O BNA autorizou, ao longo dos últimos anos, que as petrolíferas, as diamantíferas e agora o Tesouro, as companhias aéreas e seguradoras vendessem moedas estrangeiras que recolhessem das suas operações, o que tem contribuído para o aumento da liquidez em moeda estrangeira à banca nacional.

Actualmente, essas instituições fazem as operações e em leilões na plataforma Bloomberg FXGO, em que os bancos comerciais não levam para casa a totalidade dos dinheiros colocados ao mercado.