O euro segue a registar perdas face à moeda norte-americana, avança o Negócios.

A moeda única europeia cede 0,02% face ao dólar, para 0,97 USD. Já a libra segue também a perder e recua 0,17% face ao dólar, para 1,1036 USD.

O índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde com 10 divisas rivais – avança 0,02% para 113.166 pontos, com a nota verde a registar ganhos pelo quinto dia consecutivo.