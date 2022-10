Dólar ganha antes da inflação nos Estados Unidos

O dólar está a negociar perto do valor mais alto em duas semanas, antes de serem conhecidos os dados da inflação de setembro esta quinta-feira.

A moeda norte-americana soma assim 0,11% para 1,0313 euros.

Já a libra que tem estado sob pressão desde a apresentação do mini-orçamento por parte do ministro da Economia britânico e posterior intervenção no mercado obrigacionista do Banco de Inglaterra, segue a registar perdas face às duas principais divisas rivais.

A moeda britânica perde 0,1% face ao euro, para 1,1428 euros e 0,13% em relação à nota verde para 1,1089 USD.

“O dólar norte-americano vai beneficiar de maior volatilidade no mercado britânico e possivelmente em ativos europeus também”, admite o analista Alvin Tan, da RBC Capital Markets, à Bloomberg.