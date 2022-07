Dólar em queda pelo quarto dia consecutivo

O dólar está a registar quedas pelo quarto dia consecutivo, depois da paridade com a moeda única europeia ter sido atingida a semana passada.

Os investidores estão agora com as atenções viradas para as subidas das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu e do Banco do Japão, que podem estar a desviar atenções da nota verde.

O euro ganha 0,08% em relação ao dólar, ao passo que o dólar perde 0,07% face ao iene. Já em relação á libra, depois do Reino Unido ter revelado a taxa de inflação mais elevada em 40 anos, a moeda britânica ganha 0,037% face ao dólar e perde 0,097% em relação ao euro.

Por sua vez, o índice do dólar da Bloomberg que compara a força da nota verde contra 10 divisas rivais recua 0,04% para 106 636 pontos.