Dólar em baixa, perto de mínimas recentes à frente dos dados econômicos dos EUA

O dólar caiu, mantendo-se perto das mínimas recentes na manhã desta quarta-feira na Ásia. Dados de emprego melhores do que o esperado na Nova Zelândia aumentaram as expectativas de aumento das taxas de juros, enquanto os dados de emprego dos EUA devidos ao longo da semana podem indicar o cronograma do Federal Reserve dos EUA para o mesmo.

O Índice do Dólar dos EUA que acompanha o greenback contra uma cesta de outras moedas recuou 0,08% para 92,017.

O USD/JPY par subiu 0,01% para 109,06, com o índice japoneses de gerentes de compras de serviços (PMI) a aumentar para 47,4, em Julho.

O AUD/USD par recuou 0,07% para 0,74, enquanto o NZD/USD par subiu 0,54% para 0,71. Na Nova Zelândia, a mudança de emprego cresceu 1% no trimestre no segundo trimestre de 2021, enquanto a taxa de desemprego estava em um 4 abaixo do esperado.

Os dados podem ajudar os investidores a medir o cronograma do banco central americano ( Fed) tanto para a elevação das taxas de juros quanto para o afunilamento dos activos.

No entanto, o dólar caiu mais de 1% de um pico de 15 semanas que atingiu há quinze dias, à medida que os investidores questionam a força e a velocidade da recuperação económica global.