Dólar cai face ao euro

O euro está a valorizar face ao dólar, depois da “nota verde” ter registado ganhos na sexta-feira, com dados do emprego nos Estados Unidos acima do esperado.

A moeda única europeia sobe 0,23% face ao dólar e ao iene. Já o dólar ganha 0,07% em relação à moeda japonesa, tendo registado esta segunda-feira o valor mais alto desde o final de Julho.

O índice do dólar da Bloomberg que compara a nota verde com 10 divisas rivais perde 0,28% para 106,324 pontos, regressando às perdas.