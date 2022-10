Dólar avança frente à libra e ao euro

A libra interrompeu seis dias de ganhos e cedeu esta quarta-feira frente ao dólar. A moeda britânica cai 0,7% para 1,1396 dólares. Também o euro recua 0,5% para 0,9936 USD.

Depois de ter estado a cair 1% ontem, o índice dólar da Bloomberg - que mete a força da nota verde contra 10 divisas rivais - avançava 0,2% esta manhã, pondo em pausa três dias consecutivos de perdas.

A moeda poderá estar a capitalizar do arrefecimento da euforia vivida na terça-feira, quando dados fracos do emprego norte-americano impulsionaram as apostas dos investidores para um alívio no aperto da política monetária da Fed.

Por esta altura, já vários analistas alertaram que a Reserva federal norte-americana não terá intenção de abrandar o aumento das taxas de juro.