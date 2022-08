Dólar avança depois de semana difícil

O euro perde 0,25% para 1,0294 USD, numa altura em que o dólar consegue negociar no verde depois de uma semana difícil.

O índice do dólar da Bloomberg que compara a nota verde com 10 divisas rivais sobe 0,17% para 105,265 pontos. Já numa óptica semanal, o dólar segue a perder 1,4% a maior queda desde Maio.

A moeda norte-americana caiu esta semana, à medida que se intensifica a esperança de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) possa abrandar o ritmo da subida das taxas de juro, um passo sinalizado na última reunião do banco central e que agora tem as portas abertas com o recuo da inflação em Julho, tanto na óptica do consumidor como do produtor.

Já o dólar de Hong Kong negoceia em máximos de quatro meses contra o “green cash” norte-americano, mais concretamente para 0,1276 dólares (dos EUA).