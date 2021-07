Divisão política administrativa pode influenciar crescimento económico nacional

A divisão político-administrativa das províncias de Malanje, Uíge, Cuando Cubango, Moxico e Lunda- Norte pode gerar vantagens comparativas e impulsionar o crescimento económico e social. Esta é a visão do presidente da Associação das Indústrias de Angola (AIA), José Severino, que considera a “grandeza e o factor transfronteiriço” motivo bastante para a divisão político-administrativa daquelas províncias.

O Presidente da República, João Lourenço, criou recentemente uma Comissão Multissectorial para a alteração da divisão político-administrativa do País, com vista a uma maior aproximação das entidades administrativas dos cidadãos e uma gestão mais justa e equilibrada do território nacional.

Segundo José Severino com esta alteração o governo terá melhores avaliações das trocas comerciais “não tributadas”, incluindo o contrabando de combustível, com destaque para o gasóleo e madeira.

“Os governos províncias terão um olhar mais inquiridor sobre a AGT e sobre a questão de biossegurança e maior exigência sobre os serviços centrais de educação, saúde e agricultura”, afirmou o também economista.

De acordo com José Severino, a divisão político - administrativa deverá trazer maior proximidade a economia rural, na medida em que as futuras províncias receberão mais investimento púbico, mais quadros e atrair serviços públicos privados.

A divisão ora anunciada na perspectiva de José Severino incidirá igualmente na defesa da soberania nacional no respeito pelos limites fronteiriços, permitirá uma melhor comunicação entre as administrações dos três países, nomeadamente com as Repúblicas da Namíbia, Zâmbia e da República Democrática do Congo (RDC) em cerca de 2800 km, o que facilitará a diplomacia económica “mesmo que a nível micro” e no controlo migratório, que considerou “agora ainda mais sensível” face à COVID-19.

Já para o economista e consultar financeiro, Maximiano Muende, a decisão de redefinição política, administrativa e territorial das províncias o Estado pretende melhorar o exercício da governação central, reduzir as assimetrias entre as regiões, bem como a gestão pública local.

A aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, promover a oferta de serviços privados, o crescimento económico, a empregabilidade e a melhoria da qualidade de vida das populações são outros benefícios apontados por Maximiano Muende.

“Elas podem acelerar a organização administrativa, social e económica das províncias e, por essa via, atrair novos investimentos, acelerar as transacções comerciais entre elas e gerar desenvolvimento”, adiantou.

Vantagens da divisão

Para aquele economista a redução da extensão territorial pode facilitar os processos de gestão pública, tornar mais eficiente e eficaz o efeito das políticas do Estado na vida social, económica e cultural das populações, aproximar as instituições e os serviços públicos aos cidadãos.

A reforma administrativa seja um objectivo do Executivo angolano com vista a reduzir a burocracia, mitigar as dificuldades dos cidadãos no acesso aos serviços públicos.

Maximiano defende que essa medida a curto e médio prazo, poderá aumentar o peso do aparelho público no OGE e pressionar o saldo orçamental para baixo, aumentando a necessidade de obtenção de mais financiamentos nos mercados financeiros, por essa via, aumentar igualmente a despesa com serviços da dívida.

Para inverter essa tendência os gestores públicos deverão ser proactivos no sentido de atraírem investimentos produtivos para as suas províncias, olhar para os bens e serviços que possam produzir com eficiência e especializarem-se de modo a obterem vantagens competitivas em relação as demais províncias.

“Se olharmos para a extensão territorial das províncias podemos verificar que elas ocupam áreas superiores a 2.000 metros quadrados, o que representa a existência de uma rica diversidade cultural, o que deverá ser bem gerida e, efectivamente ser uma variável que proporcione desenvolvimento local.

“O capital humano e a aposta na tecnologia devem ser elementos fundamentais para dar sustentabilidade a este processo”, apelou.

Oposição céptica

A divisão política administrativa proposta pelo Presidente da República é considerada como uma manipulação e desvio das atenções do povo na perspectiva do deputado da UNITA, Diamantino Mussocola.

“O que cria maior aproxima das entidades administrativas e uma gestão justa e equilibrada do território são as autarquias e não a divisão administrativa, porque não haverá nenhum tipo ganho”, diz céptico o parlamentar.

Já para o deputado da CASA-CE, Alexandre Sebastião André, esta divisão vai acarretar despesas para o Estado, pois o País está a passar momentos de penúria, doenças, desemprego e “ainda não ultrapassamos esta fase, não se deve fazer essa divisão sem resolvermos esses problemas que enfrentamos”.

No entender de Alexandre Sebastião não se deve pensar em dividir o País com a crise económica e financeira, deve-se usar o dinheiro do Orçamento Geral do Estado (OGE) para superar e não arranjar despesas.

“Não se pensa na divisão sem antes redefinir as localidades para implementação das autarquias”, criticou.

Já o deputado do MPLA, Américo Cuononoca, é de opinião de que a divisão é uma perspectiva de desenvolvimento global que eliminará as assimetrias regionais e facilitará a governação de proximidade, o encurtamento das distâncias entre localidades em relação aos centros de decisão provinciais.

“Certamente que um plano director de desenvolvimento será elaborado para as novas províncias com novas infra-estruturas de saneamento básico, sistema de água e energia, estradas, centralidades e edifícios para o funcionamento das instituições”, disse.

Segundo Cuononoca, se o projecto for concretizado incluirá a interligação dos caminhos-de-ferro de Luanda ao do Moxico, de Moçâmedes, da Huila, do Cuando Cubango, do Moxico passando por Kuito Kwanavale. “Isto resultaria em desenvolvimento integral para o País”, afirmou.