Dívidas ao Propriv em 19,9 mil milhões

A dívida resultante do não pagamento nos prazos previstos dos activos privatizados pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGA-PE) está avaliada em 19,9 mil milhões Kz.

De acordo com o Jornal de Angola, os números foram avançados pelo presidente do Conselho de Administração do IGAPE, Patrício Vilar.

Conforme detalhou, no global, os 43 activos adjudicados nos contratos de privatizações resultaram numa receita de 808 mil milhões kz. Deste valor, 460,77 mil milhões de kz foram recebidos em dinheiro e espécie (venda de acções para compra de outras). Em pagamento deferido no tempo (por pagar ao longo dos anos) está um valor de 347 mil milhões kz.

“O valor dado aos investimentos é aquele que o mercado reconhece, pois ele é soberano”, afirmou.

Segundo Patrício Vilar, socorrendo-se da máxima “dinheiro empatado é dinheiro perdido”, a melhor opção encontrada foi a de colocar os activos em privatização à disposição dos empreendedores e investidores.

Patrício Vilar esclareceu que das 43 empresas e activos alienados pelo Propriv, seis (6) são fazendas agro-pecuários; seis (6) unidades agro-industriais; 17 unidades industriais na ZEE; sete (7) empresas de referência nacional e outros sete (7) activos são pertenças da Sonangol.