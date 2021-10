Dívida pública e PPP serão dois grandes desafios para África

O presidente do Instrumento de Apoio Legal a África, Stephen Karangizi, defendeu que a dívida pública e o apoio às Parcerias Público-Privadas (PPP)vão ser dois dos grandes desafios para o futuro do continente.

“Esperamos aumentar as intervenções sobre gestão de dívida pública, particularmente dívida comercial, e crescer o apoio às parcerias público-privadas, particularmente nos projectos de energia renovável”, disse Stephen Karangizi em entrevista à Lusa.

Esta entidade (African Legal Support Facility - ALFS, na sigla em inglês) foi criada no âmbito do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para ajudar os governos africanos a negociarem os contratos mais complexos com as grandes empresas multinacionais, destacando-se na formação de capacidade interna e na assistência à gestão da dívida pública.

“África pode muito bem-estar à beira de uma crise da dívida. A pandemia do novo coronavírus desencadeou a primeira recessão a nível continental em 25 anos, e os países enfrentam agora a perspectiva de ter uma redução nas receitas e um aumento nas despesas que pode exponenciar as dívidas e descarrilar a agenda do desenvolvimento”, considerou o presidente desta entidade, que já prestou auxílio a todos os países lusófonos.

Karangizi defendeu que a dívida em si mesmo não é um problema, mas admitiu que a finalidade dos empréstimos tem de ser positiva e reprodutiva para a economia.

“Houve um impasse com os credores privados”, disse o responsável, quando questionado sobre se as iniciativas de alívio da dívida vão ter um efeito duradouro na gestão das finanças públicas dos governos africanos.

“Os credores privados estão hesitantes em reestruturar [a dívida dos países africanos] devido à natureza [comercial, e muitas vezes confidencial] da dívida, e o impasse vai manter-se; com a crise da COVID-19 a desvanecer-se no próximo ano, o medo inicial de que os países podiam incorrer em ‘debt distress’ [dívida acima do limite desejado] pode diminuir”, afirmou, rematando: “Essa é a minha esperança”.

Questionado sobre os principais desafios que o ALSF enfrenta, o presidente apontou o défice de informação e de capacidade.