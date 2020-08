Dívida pública de Cabo Verde renova máximos e chega a 136,9% do PIB

De acordo com um relatório mensal do Banco de Cabo Verde sobre indicadores económicos e financeiros, a dívida pública do país totalizava 251,6 mil milhões de escudos (2.290 milhões de euros) em 31 de Maio, excluindo os títulos consolidados de mobilização financeira.

Trata-se de um aumento de quatro pontos percentuais no espaço de um mês, tendo em conta que o ‘stock’ da dívida pública já tinha disparado em Abril para um pico de 132,8% do PIB, devido às necessidades de financiamento provocadas pela pandemia de COVID-19, justificou anteriormente o Governo.

Tendo em conta a revisão em baixa da previsão do PIB de Cabo Verde para 2020, no Orçamento do Estado Retificativo já em vigor, que passou a ser de 183.748 milhões de escudos (1.674 milhões de euros), o ‘stock’ da dívida pública cabo-verdiana subiu para 136,9% do PIB.

No mesmo relatório, o banco central destaca que com “o aumento das necessidades de financiamento do Estado”, devido ao reforço dos apoios sociais às empresas e às famílias, ao reforço do sistema de saúde e à forte quebra nas receitas fiscais, o ‘stock’ da dívida pública aumentou 8.236 milhões de escudos (75 milhões de euros) em 2020, só até 31 de Maio.

Até final do ano, segundo a previsão do Governo, o ‘stock’ da dívida pública deverá ascender a 267.880 milhões de escudos (2.438 milhões de euros), equivalente a 145,8% do PIB esperado para o país.

Desta forma, Cabo Verde deverá ainda contrair, interna e externamente, 148 milhões de euros de endividamento para financiar o Orçamento do Estado de 2020.

Devido à pandemia de COVID-19, o Governo cabo-verdiano prevê para 2020 uma recessão económica que poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5% e um défice das contas públicas de até 11,4% do PIB.

A taxa de desemprego no país deverá duplicar até final do ano, chegando a quase 20%.

Cabo Verde contava até 20 de Agosto com um acumulado de 3.368 casos de COVID-19 diagnosticados desde 19 de Março, que provocaram 37 mortos.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infectou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.