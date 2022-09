Dívida pública baixa para 66% no primeiro trimestre deste ano

O ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, informou ontem, que o rácio da dívida pública baixou para 66%, no primeiro trimestre de 2022, tendo manifestado orgulho pelo equilíbrio das contas internas, fruto de acções desenvolvidas nos últimos cinco anos.

O ministro de Estado que discursava na cerimónia de encerramento da sessão de admissão à negociação das acções do Banco Caixa Geral Angola (BCGA) no mercado de bolsa disse também que a taxa de inflação em Angola atingiu em Agosto 19,7% contra os 30% do período homólogo.

Na visão do coordenador para as políticas económicas de Angola, com a redução que se observa no stock da dívida pública, o País caminha para uma redução das taxas de juros prevalecentes no mercado nacional.

Este facto, esclarece o responsável, constitui uma condição importante para aumentar o crédito na economia e por conseguinte o volume de investimentos no País.

Para o ministro de Estado, este momento ocorre devido às reformas que ocorremo no País, como a condução da política orçamental, monetária e cambial e também medidas de regulação do mercado de bens e serviços.

Neste ínterim, segundo o ministro de Estado, a taxa de inflação anual em Agosto foi de 19,7%, enquanto, em 2021, superior a 30%.