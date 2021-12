Dívida mundial subiu para 256% do PIB em 2020

A dívida mundial subiu 28 pontos percentuais (p.p.) para 256% do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2020, de acordo com a última actualização da base de dados da Dívida Mundial do Fundo Monetário Internacional, avançou a Lusa.

“A dívida mundial cresceu 28 pontos percentuais para 256% do PIB, em 2020, de acordo com a última actualização da Base de Dados da Dívida Mundial do FMI”, pode ler-se numa publicação no blogue da instituição sediada em Washington.

De acordo com o texto, co-assinado pelo director de Assuntos Orçamentais do fundo, o ex-ministro das Finanças português Vítor Gaspar, bem como pelos economistas Paulo Medas e Roberto Perrelli, em 2020 observou-se “a maior subida anual de dívida desde a II Guerra Mundial, com a dívida mundial a atingir os 226 biliões USD”, cerca de 200 biliões de euros.

“A dívida já era elevada à entrada para a crise, mas agora os governos têm de navegar num mundo de níveis recorde de dívida pública e privada, novas mutações do vírus SARS-CoV-2, que causa COVID-19 e o aumento da inflação”, referem os economistas.

Segundo o FMI, a contracção de dívida pelos Estados “contabilizou pouco mais de metade do aumento, à medida que a dívida pública global ‘saltou’ para um recorde de 99% do PIB”.

“A dívida privada de empresas não financeiras e das famílias também atingiu novos máximos”, segundo a instituição liderada por Kristalina Georgieva.

O fundo destaca ainda que os aumentos de dívida são “particularmente fortes nas economias avançadas, onde a dívida pública cresceu de cerca de 70% do PIB, em 2007, para 124% do PIB, em 2020”.

Já a dívida privada, “por outro lado, cresceu a um ritmo mais moderado, de 164% para 178% do PIB no mesmo período”.

“A dívida pública representa agora quase 40% do total da dívida mundial, a maior percentagem

O FMI assinala ainda que as economias avançadas e a China contraíram “mais de 90% do aumento de 28 biliões USD de dívida em 2020”.